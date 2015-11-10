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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 13:05 BJT

《全球汇市》美元朝着七个月高点回升，受美联储加息预期推动

“我们认为美元涨势会持续，但由于美联储也对汇率强势带来的阻力比较敏感，所以我们认为涨势可能有限，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。

商品货币在周五兑美元下滑后也重新站稳脚跟。澳元兑美元 报0.7049，从一个月低位0.7016反弹。新西兰元兑美元 报0.6528，亦脱离一个月低点0.6499。

澳元基本未受到中国疲弱居民消费价格指数(CPI)的影响。数据显示，中国通缩压力加剧，10月CPI同比上涨1.3%，涨幅回落程度大于预期。

中国工业增加值和社会消费品零售总额数据定于周三公布。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0740 1.0749 -0.08 0.00 1.2097

美元/日圆 123.20 123.17 0.02 0.00 119.68

欧元/日圆 132.32 132.40 -0.06 0.00 144.78

美元/瑞郎 1.0048 1.0029 0.19 0.00 0.9941

英镑/美元 1.5105 1.5114 -0.06 0.00 1.5573

美元/加元 1.3266 1.3283 -0.13 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7048 0.7043 0.07 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6529 0.6532 -0.05 0.00 0.7797

澳元/日圆 86.830 86.750 0.09 0.00 97.750

新西兰元/日圆 80.440 80.450 -0.01 0.00 93.310

英镑/日圆 186.09 186.16 -0.04 0.00 186.38

澳元/新西兰元 1.0788 1.0781 0.06 0.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/王颖/刘秀红；审校 张涛/孙茉莉/高琦/陈宗琦)

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