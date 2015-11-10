路透基点：中国交建筹措57亿元六年期贷款，用于建设项目--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，中国交通建 设集团有限公司(中国交建)已通过一笔六年期贷款筹集57亿元人民币(8.9 6亿美元)，以支持广州的一个建设项目。 消息人士称，中国交建(南沙)投资发展有限公司和南沙城市建设投资 有限公司为共同借款人，中国交建提供一封同意协助书(letter of comfo rt)。 国家开发银行担任牵头行。中国农业银行、中国银行、兴业银行和中 国工商银行参贷。 其中一位消息人士称，此项融资有两年宽限期，并将分期偿还。 这笔资金将用于为南沙区灵山岛的商业建筑和基础设施建设提供资金 。该项目总成本估计为82亿元人民币。项目于去年末开始建设，当地媒体 称，预计2016年开始商业运作。 中国交建去年12月筹办一笔11亿美元一年期过桥贷款，用于收购澳洲 承包商John Holland。参贷银行包括澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中国银行 、汇丰和摩根士丹利，综合收益介于100-150个基点。 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)