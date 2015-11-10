路透基点：中国交建筹措57亿元六年期贷款，用于建设项目--TRLPC

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，中国交通建 设集团有限公司(中国交建)已通过一笔六年期贷款筹集57亿元人民币(8.9 6亿美元)，以支持广州的一个建设项目。 消息人士称，中国交建(南沙)投资发展有限公司和南沙城市建设投资 有限公司为共同借款人，中国交建提供一封同意协助书(letter of comfo rt)。 国家开发银行担任牵头行。中国农业银行、中国银行、兴业银行和中 国工商银行参贷。 其中一位消息人士称，此项融资有两年宽限期，并将分期偿还。 这笔资金将用于为南沙区灵山岛的商业建筑和基础设施建设提供资金 。该项目总成本估计为82亿元人民币。项目于去年末开始建设，当地媒体 称，预计2016年开始商业运作。 中国交建去年12月筹办一笔11亿美元一年期过桥贷款，用于收购澳洲 承包商John Holland。参贷银行包括澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中国银行 、汇丰和摩根士丹利，综合收益介于100-150个基点。 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。