《中国新债预测》五年国债收益率均值3.01%，市场心态回稳料略低于二级

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 招标品种: 财政部五年期续发国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(11日)10:35-11:35
* 受访人数: 11位(银行、券商)
* 预测区间: 2.97%-3.08%
* 预测均值: 3.01%(按各家机构预测值平均)
路透上海11月10日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，在连受利空突袭大幅调整后，今日债市一、二级心态均现短暂回稳态势，预计明日新债需求应较为平稳，中标收益率预测均值为3.01%，略低于二级市场。
不过市场人士并认为，债市近日剧烈调整后，此前乐观的市场预期已明显趋于谨慎，情绪恢复也有待时日；近期若消息面再有不利风声传出，收益率还有调整压力，一级市场恐暂时难现此前的火爆抢券场面。
“（今日国开新债）三年不错，但10年一般，（二级市场）有交易户出来买，不过感觉（调整）还没结束，”北京一银行交易员称。
国开行稍早招标增发的五期固息债结果尚可，定位多接近预期，投标倍数也较高。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.0479%。本次续发国债的标的券150019券最新报价收益率在3.07%/3.00%。
明日招标新债今年第19期 五年期品种的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债具体招标时间为11月11日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债停止交易一天；招标结束至11月16日进行分销；11月18日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年9月8日开始计息，票面利率3.14%，按年付息。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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