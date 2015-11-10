《中国新债预测》五年国债收益率均值3.01%，市场心态回稳料略低于二级

* 招标品种: 财政部五年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(11日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 2.97%-3.08%

* 预测均值: 3.01%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月10日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，在连受利空突袭大幅调整后，今日债市一、二级心态均现短暂回稳态势，预计明日新债需求应较为平稳，中标收益率预测均值为3.01%，略低于二级市场。

不过市场人士并认为，债市近日剧烈调整后，此前乐观的市场预期已明显趋于谨慎，情绪恢复也有待时日；近期若消息面再有不利风声传出，收益率还有调整压力，一级市场恐暂时难现此前的火爆抢券场面。

“（今日国开新债）三年不错，但10年一般，（二级市场）有交易户出来买，不过感觉（调整）还没结束，”北京一银行交易员称。

国开行稍早招标增发的五期固息债结果尚可，定位多接近预期，投标倍数也较高。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.0479%。本次续发国债的标的券150019券最新报价收益率在3.07%/3.00%。

明日招标新债今年第19期 五年期品种的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债具体招标时间为11月11日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债停止交易一天；招标结束至11月16日进行分销；11月18日起与之前发行的同期国债合并上市交易。