台湾股市：收跌逾1%至近一个月新低，随亚股反应美联储升息预期再起

路透台北11月10日 - 台湾股市周二收跌逾1%，创近一个月收盘新低，并录得连四日跌势。分析师表示，由于美联储升息预期再起，台股随亚股续探低位，且今日跳空重挫让投资氛围更趋保守，短线若未能守住8,500点关口，恐引发另一波卖压。

台湾加权股价指数 收报8,536.90点，跌1.22%，此前收盘低位为10月14日的8,522.51点。今日成交初值 为860.07亿台币，上交易日修正后为956.45亿。

〞下跌过程中，卖压没有特别重，有点价跌量缩、拉回整理的状况。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并指出，目前台股大盘仍在寻求底部支撑，短线虽有机会在8,500点附近止稳，但近期若跌深反弹仍须留意解套卖压出笼，预估明日指数区间暂看8,500-8,600点。