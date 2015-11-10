台湾股市：收跌逾1%至近一个月新低，随亚股反应美联储升息预期再起

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透台北11月10日 - 台湾股市周二收跌逾1%，创近一个月收盘新低，并录得连四日跌势。分析师表示，由于美联储升息预期再起，台股随亚股续探低位，且今日跳空重挫让投资氛围更趋保守，短线若未能守住8,500点关口，恐引发另一波卖压。
台湾加权股价指数 收报8,536.90点，跌1.22%，此前收盘低位为10月14日的8,522.51点。今日成交初值 为860.07亿台币，上交易日修正后为956.45亿。
〞下跌过程中，卖压没有特别重，有点价跌量缩、拉回整理的状况。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他并指出，目前台股大盘仍在寻求底部支撑，短线虽有机会在8,500点附近止稳，但近期若跌深反弹仍须留意解套卖压出笼，预估明日指数区间暂看8,500-8,600点。
亚股周二跌至一个月低位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息的可能性以及全球经济增长放缓，促使投资者削减对风险偏高资产的投资。 本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数 跌0.98%。(完)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。