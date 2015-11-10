中国新债：农发行周五将增发至多210亿元三期债，期限一、五和七年

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月10日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(13日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过210亿元人民币，期限包括一年、五年和七年。
上述三期债分别为该行今年第19期 、第20期 和第12期 的增发债，票面利率依次是2.70%、3.58%和4.18%。
具体发行条款如下：
2015第19期、第20期和第12期增发债
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招标规模上限 均为70亿元
期限/计息方式 1/5/7年固息
招标时间 11月13日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 11月17日
起息日 1年：8月21日；5年：8月28日；7年：5月4日
发行期 11月16日-11月17日
上市日 11月19日
基本承销额 无
承揽费 1年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。