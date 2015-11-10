版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 14:17 BJT

中国新债：农发行周五将增发至多210亿元三期债，期限一、五和七年

路透上海11月10日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(13日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过210亿元人民币，期限包括一年、五年和七年。

上述三期债分别为该行今年第19期 、第20期 和第12期 的增发债，票面利率依次是2.70%、3.58%和4.18%。

具体发行条款如下：

2015第19期、第20期和第12期增发债

-------------------------------------------------------------

招标规模上限 均为70亿元

期限/计息方式 1/5/7年固息

招标时间 11月13日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 11月17日

起息日 1年：8月21日；5年：8月28日；7年：5月4日

发行期 11月16日-11月17日

上市日 11月19日

基本承销额 无

承揽费 1年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐