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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 14:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，受日股收涨支撑

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* 美元/日圆维持在123.03-26窄幅区间内，主要是在10-20个跳动点之间波动

* 日经指数 小幅收升至19,671点，开盘时曾因美股下滑而走低

* 日经指数以及规模较大、行权价为123.00的期权到期，为美元/日圆提供支撑

* 美元/日圆基本持稳于小时图一目均衡云区转换线123.14和基准线123.28之间

* 新加坡今日逢假期休市，美国明日也将休市，这减弱交投兴趣 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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