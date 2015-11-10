《中国企业债发行日程表》--11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *任丘市建设 7 7 11/17簿记建档 -- AA- 11/18-11/24 民族证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金，中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 天津市武清区 18 7 11/16簿记建档 -- AAA 11/17-11/19 渤海证券 国有资产经营投资公司 中信建投证券
(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 云南省能源 15 10 11/16簿记建档 -- AAA 11/17-11/20 西南证券 投资集团 (附发行人第 7 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 铁路总公司 100 10 11/10簿记建档 *3.91% AAA 11/11 国泰君安证券
50 20 *4.11% AAA 中银国际证券/中信证券等 ========================================================================================= 芜湖新马投资 10 7 11/3簿记建档 4.87% AA 11/4-11/10 国开证券
(第3-7每年末还20%本金，芜湖市建设投资有限公司担保) ========================================================================================= 长沙天心城市 8 7 11/5簿记建档 4.20% AA 11/6-11/10 平安证券 建设投资开发集团 (第3-7年每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 桐城市建设 8 7 11/6簿记建档 5.47% AA- 11/9-11/11 国元证券 投资发展公司 (第3-7年每年末还20%本金/安徽信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 沛县城市 9 7 11/9簿记建档 *5.20% AA 11/10-11/12 东吴证券 投资开发 (第3-7年每年末还20%本金) ========================================================================================= 国家电网 80 3 11/10簿记建档 上限3.70% AAA 11/11-11/12 中信证券
20 5 上限4.00% 英大证券/申万宏源证券等 ========================================================================================= 苍南国资 8 7 11/10簿记建档 上限6.02% AA 11/11-11/13 财通证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 河池城市 7 7 11/12簿记建档 -- AA 11/13-11/19 国信证券 投资建设发展 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 山东任城融鑫 6 4 11/6簿记建档 5.33% AA 11/9-11/11 银河证券 发展公司小微企业增信集合债券 (附第三年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 萍乡市汇丰投资 7 4 11/10簿记建档 *上限2.90% AA *延期 民生证券 小微企业增信集合债券 (附第三年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。