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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 14:34 BJT

日本股市：日经指数收涨至两个半月高点，迅销表现亮眼

日经指数 扳回稍早跌幅，收高0.2%，或28.52点，报19,671.26，为8月20日以来最高收盘水准。

但东证股价指数 跌0.1%至1,589.48，JPX-日经400指数 持平，报14,311.82。(完)

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