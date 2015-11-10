国际油市：油价上涨，此前OPEC秘书长预测明年市场将更为平衡

OptionsXpress市场分析师Ben le Brun称，油价在亚洲时段小幅走高，但仍明显承压。

“过去24小时或更长时间的消息没有一则真正让我们认为，油价将在不久实现基本面转变，”他表示。

更多库存积累证据、美国升息预期以及疲弱的经济成长数据是过去一周推低油价的主因。

国际能源署(IEA)周二表示，在下个10年结束之前，油价不大可能恢复至每桶80美元的水平。虽然石油产业投资的下降幅度前所未见，但每年需求增长超不过每日100万桶。

不过OPEC秘书长巴德里周一的讲话的确为市场带来一丝安慰。

“预计2016年市场将变得更为平衡。”他在卡塔尔首都多哈的讲演中指出。

“我们预期全球石油需求维持其近来的健康增长。我们预期非OPEC供应减少。我们预期对OPEC原油的需求增加。” (完)

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