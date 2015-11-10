全球金市：金价胶着于近三个月低位，因美国升息渐近

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
0646GMT，现货金 近持平于每盎司1,092.35美元。金价周一虽然结束八日连跌，但尚不足以远远摆脱上周五所及的8月7日以来低点1,084.90美元。
金价近期大跌后，MKS集团交易员James Gardiner表示，“金价早就该反弹，至少是进行整固了”。他认为金价下道支撑位于1,074美元附近，其下支撑见1,050美元。
美国12月期金 上涨0.4%，报1,092.10美元。
INTL FCStone分析师Edward Meir表示，在预期12月升息后，美联储后续进一步升息脚步或将缓慢，那大体上应有助支撑金价。
但Meir说，近期金价可能较为疲弱，“技术面欠佳，且美元趋涨也不利金价上行”。
现货铂金(白金) 涨0.3%至912.49美元，此前曾逼近周一所及的一个月低点904.75美元。现货钯金 涨0.3%至597.25美元。现货银 跌0.4%至14.48美元。(完)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。