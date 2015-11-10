全球金市：金价胶着于近三个月低位，因美国升息渐近

0646GMT，现货金 近持平于每盎司1,092.35美元。金价周一虽然结束八日连跌，但尚不足以远远摆脱上周五所及的8月7日以来低点1,084.90美元。

金价近期大跌后，MKS集团交易员James Gardiner表示，“金价早就该反弹，至少是进行整固了”。他认为金价下道支撑位于1,074美元附近，其下支撑见1,050美元。

美国12月期金 上涨0.4%，报1,092.10美元。

INTL FCStone分析师Edward Meir表示，在预期12月升息后，美联储后续进一步升息脚步或将缓慢，那大体上应有助支撑金价。

但Meir说，近期金价可能较为疲弱，“技术面欠佳，且美元趋涨也不利金价上行”。

现货铂金(白金) 涨0.3%至912.49美元，此前曾逼近周一所及的一个月低点904.75美元。现货钯金 涨0.3%至597.25美元。现货银 跌0.4%至14.48美元。(完)

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