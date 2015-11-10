基金产业：FSM香港推出管理组合服务，低收费作招徕以扩大市场份额

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月10日 - 新加坡奕丰集团 的香港分支--Fundsupermart.com（FSM）周二宣布正式推出管理组合服务，并以低收费作招徕，冀进一步扩大市场占有率。
FSM专注于网上基金分销，此前获得资产管理牌照后进一步向管理组合服务伸延，最低投资金额为20万港元，五个可供选择投资组合的认购费为0-0.5%，另每季收取平台服务费0.125%（按投资组合的价值计算），入场门槛与收费均明显低于私人银行。
FSM香港总经理黄展威称，相比起新加坡，FSM于香港的网上基金分销业务发展较缓慢，现时FSM在香港大约有4-5千名客户，新加坡则有8万名客户，反映本地消费习惯不同。
“香港的基金销售由银行主导，客户亦较倚赖由银行推销，故网上基金分销的发展比预期慢。”他说。
他并称，FSM正在筹备推出月供式管理组合服务，进一步降低入场门槛，希望扩大市场份额。
奕丰集团于2007年在香港成立FSM，作为首个海外市场据点，现时FSM已伸延至马来西亚及中国。此前奕丰集团宣布收购香港券商永威证券（Winfield Securities），将完善客户服务。
FSM投资组合经理沈家麟称，可供选择的五个投资组合是从近二千只香港认可基金和ETF（交易所买卖基金）之中挑选而成，提供不同程度的风险胃纳，成立至今的净回报率介乎0.68-4.64%。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。