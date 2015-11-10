《汇市简讯》欧元/美元走势迟滞，但仍处于1.0738-62的窄幅区间内

投行观点：美国运通目标价从67美元上调至76，评级为持有--Evercore ISI
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* 欧元/美元走势沉闷，但仍处于1.0738-62美元的相对窄幅区间内
* 新加坡逢假日休市以及缺乏新的刺激因素，导致走势迟缓
* 逢高抛售策略仍活跃，在跌至1.0700之前存在一些买单，可能与期权相关
* 期权到期的影响不是很大
* 从小时图一目均衡转换线1.0749和基准线1.0758开始有阻力位
* 小时图一目均衡云区在1.0770-1.0801，在1.0800-20有大量卖单 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)
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