《汇市简讯》欧元/美元走势迟滞，但仍处于1.0738-62的窄幅区间内

0648GMT

* 欧元/美元走势沉闷，但仍处于1.0738-62美元的相对窄幅区间内

* 新加坡逢假日休市以及缺乏新的刺激因素，导致走势迟缓

* 逢高抛售策略仍活跃，在跌至1.0700之前存在一些买单，可能与期权相关

* 期权到期的影响不是很大

* 从小时图一目均衡转换线1.0749和基准线1.0758开始有阻力位

* 小时图一目均衡云区在1.0770-1.0801，在1.0800-20有大量卖单 (完)

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