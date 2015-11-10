台湾债市：10年券殖利率收创近一个半月新低，104/12R期落标者追进

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 10年券殖利率收创近一个半月新低
* 短线观察重点在多单动向，及央行后续动作
* 明日10年104/12R殖利率区间暂看1.17-1.20%
路透台北11月10日 - 台湾10年期公债104/12R 发行前交易殖利率周二收跌，并创10年券近一个半月新低。交易员称，由于午间标售的104/12R得标利率略低于预期，引发落标者进场买进，加上空单积极回补，带动殖利率进一步走低。
他们指出，因近来市场资金非常浮滥，银行体系均钱满为患，且资金无去处，从今天银行业得标比重达67.43%来看，显示大型金融机构压低利率抢标，以致得标利率低于1.20%。
〞大家满手都是钱，没有地方去，只好压低利率抢标，标完利率就下来了。〞一位大型商银交易员说。
台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.199%，稍低于市场预估的1.20-1.23%区间。各行业得标比重方面，银行业得标比重67.34%、证券业27.00%、票券业2.33%、保险业3.33%。
一大型公股银行主管称，标债结果出炉后，引进落标者进场追进，由于买盘相当强劲，空单积极回补，带动殖利率下跌；短线观察重点在多单是否续追，以及央行是否进一步有调降拆款利率等动作。
今日104/12R收盘报1.1770%，此前10年券收盘低位为9月30日的1.1415%。
交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.75-0.78%；10年公债104/12R期则在1.17-1.20%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期
5 104/13 -2.00 0.7600% 0.7600-0.7720% 33.00 10 104/12R -4.30 1.1770% 1.1770-1.2222% 122.50
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30 104/11 没有成交
20 104/14 1.8178
10 104/12 1.1800
5 104/13 0.7600
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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