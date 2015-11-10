台湾债市：10年券殖利率收创近一个半月新低，104/12R期落标者追进

* 10年券殖利率收创近一个半月新低

* 短线观察重点在多单动向，及央行后续动作

* 明日10年104/12R殖利率区间暂看1.17-1.20%

路透台北11月10日 - 台湾10年期公债104/12R 发行前交易殖利率周二收跌，并创10年券近一个半月新低。交易员称，由于午间标售的104/12R得标利率略低于预期，引发落标者进场买进，加上空单积极回补，带动殖利率进一步走低。

他们指出，因近来市场资金非常浮滥，银行体系均钱满为患，且资金无去处，从今天银行业得标比重达67.43%来看，显示大型金融机构压低利率抢标，以致得标利率低于1.20%。

〞大家满手都是钱，没有地方去，只好压低利率抢标，标完利率就下来了。〞一位大型商银交易员说。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.199%，稍低于市场预估的1.20-1.23%区间。各行业得标比重方面，银行业得标比重67.34%、证券业27.00%、票券业2.33%、保险业3.33%。

一大型公股银行主管称，标债结果出炉后，引进落标者进场追进，由于买盘相当强劲，空单积极回补，带动殖利率下跌；短线观察重点在多单是否续追，以及央行是否进一步有调降拆款利率等动作。

今日104/12R收盘报1.1770%，此前10年券收盘低位为9月30日的1.1415%。

交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.75-0.78%；10年公债104/12R期则在1.17-1.20%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/13 -2.00 0.7600% 0.7600-0.7720% 33.00 10 104/12R -4.30 1.1770% 1.1770-1.2222% 122.50

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30 104/11 没有成交

20 104/14 1.8178

10 104/12 1.1800

5 104/13 0.7600

3 104/1 没有成交