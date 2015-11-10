法国个股：政府距离削减雷诺汽车持股已不远--经济部长马克龙

路透巴黎11月10日 - 法国经济部长马克龙表示，政府距离能够将所持雷诺汽车(Renault) 的股权从19%削减至15%已不远。

马克龙周二向Europe 1电台表示，一旦条件允许，同时能保护纳税人利益，“我们的持股比例将重新回到15%。”他也说：“我们不会在这项交易遭受损失。我们离条件允许已经不远了。”