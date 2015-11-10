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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 15:32 BJT

法国个股：政府距离削减雷诺汽车持股已不远--经济部长马克龙

路透巴黎11月10日 - 法国经济部长马克龙表示，政府距离能够将所持雷诺汽车(Renault) 的股权从19%削减至15%已不远。

马克龙周二向Europe 1电台表示，一旦条件允许，同时能保护纳税人利益，“我们的持股比例将重新回到15%。”他也说：“我们不会在这项交易遭受损失。我们离条件允许已经不远了。”

马克龙还说，他支持维持2002年成立雷诺-日产 联盟时的治理结构，而不是让二者合并，并称政府支持雷诺-日产联盟执行长戈恩。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)

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