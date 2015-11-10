法国个股：政府距离削减雷诺汽车持股已不远--经济部长马克龙

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透巴黎11月10日 - 法国经济部长马克龙表示，政府距离能够将所持雷诺汽车(Renault) 的股权从19%削减至15%已不远。
马克龙周二向Europe 1电台表示，一旦条件允许，同时能保护纳税人利益，“我们的持股比例将重新回到15%。”他也说：“我们不会在这项交易遭受损失。我们离条件允许已经不远了。”
马克龙还说，他支持维持2002年成立雷诺-日产 联盟时的治理结构，而不是让二者合并，并称政府支持雷诺-日产联盟执行长戈恩。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。