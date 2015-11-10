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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 15:35 BJT

日本债市：公债价格小幅上涨，但受美债走软拖累

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.035% -1.0 0.045%

10年期公债 0.315% -1.5 0.330%

20年期公债 1.080% -1.5 1.095%

30年期公债 1.380% -1.5 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.42 +0.22 148.20

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/张若琪/蔡美珍 审校 于春红)

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