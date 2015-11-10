金属期市：伦铜跌向六年低点，因中国经济疲弱和美元走强

“市场正在消化(中国经济放缓)最坏情况，这也是为什么我们不认为铜价有明显的上档空间，”澳新(澳盛)银行大宗商品分析师Daniel Hynes称。

“虽然进一步削减供给将有利于支撑，但对于价格回升的助力有限。确实需要见到需求出现回稳及增温迹象，市场才会有信心。”

上海期货交易所主力1月期铜 周二收跌0.7%，至每吨37,570元人民币。

美元走强亦压抑铜等美元计价大宗商品。上周五美国公布强劲就业数据，强化12月升息预期，支撑美元走坚。

其他金属亦下滑，LME期铝 跌0.8%，至1,497.50美元，期锌 跌1.6%，至1,618美元。伦锌一度跌至1,606.50美元，逼近五年低点1,601.50美元。

沪铝 跌近3%，至10,270元人民币，沪锌 跌2.2%，至13,225元人民币。(完)

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