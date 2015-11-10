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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市卖超698亿韩元

路透首尔11月10日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超698亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月10日 -69.8 -167.2 96.9

^11月 9日 5.3 -188.5 73.4

11月 6日 -51.2 -137.3 55.2

11月 5日 -28.9 -127.2 45.7

11月 4日 117.9 -38.4 -225.6

11月 3日 31.4 101.4 -306.6

11月 2日 133.3 -249.4 -22.8

10月30日 -27.0 -130.0 143.8

10月29日 -25.1 -49.5 73.1

10月28日 -220.0 172.2 17.7

10月27日 -10.1 -18.2 27.7

10月26日 159.9 1.0 -162.0

10月23日 115.6 162.6 -281.3

10月22日 -286.6 25.2 236.8

10月21日 -3.3 45.5 -78.0

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本月以来 138.0 -806.7 -283.9

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今年以来 1,735.7 -4,628.8 1,500.7

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注：^ 11月9日为修正后数据。(完)

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