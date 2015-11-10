柬埔寨反对派呼吁国际社会关注柬埔寨选举

(本文由路透中文文本编译提供)

路透东京11月10日（记者 Elaine Lies） - 柬埔寨反对派领导人周二呼吁国际社会关注该国即将到来的选举，此前几名反对派议员遭到毒打，一名高级领导人被剥夺关键的议会职位。

执政党议员上个月罢免了主要的反对党--救国党副主席盖索卡（Kem Sokha）的议会副主席职位，此举暗示执政党和救国党达成的脆弱政治协议瓦解。

柬埔寨将于2017年举行地方选举，2018年举行全国性选举。执政超过30年的首相洪森曾警告称，如果救国党在2018年的选举中取胜，柬埔寨将回归内战。

“自由世界的风险很大，因此他们不应对洪森掉以轻心，甚至是宽容，应坚持要求由国际社会监督的民主选举如期举行，”和盖索卡一起访问东京的救国党领导人Sam Rainsy对记者们说道。

盖索卡指出：“我想呼吁国际社会在选举进程前密切关注局势。”(完)