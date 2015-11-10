柬埔寨反对派呼吁国际社会关注柬埔寨选举

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文文本编译提供)
路透东京11月10日（记者 Elaine Lies） - 柬埔寨反对派领导人周二呼吁国际社会关注该国即将到来的选举，此前几名反对派议员遭到毒打，一名高级领导人被剥夺关键的议会职位。
执政党议员上个月罢免了主要的反对党--救国党副主席盖索卡（Kem Sokha）的议会副主席职位，此举暗示执政党和救国党达成的脆弱政治协议瓦解。
柬埔寨将于2017年举行地方选举，2018年举行全国性选举。执政超过30年的首相洪森曾警告称，如果救国党在2018年的选举中取胜，柬埔寨将回归内战。
“自由世界的风险很大，因此他们不应对洪森掉以轻心，甚至是宽容，应坚持要求由国际社会监督的民主选举如期举行，”和盖索卡一起访问东京的救国党领导人Sam Rainsy对记者们说道。
盖索卡指出：“我想呼吁国际社会在选举进程前密切关注局势。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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