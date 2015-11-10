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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 15:55 BJT

标题新闻：石油巨头今年在全球总共取消了80个项目，因受低油价和削减资本支出影响--BP高管

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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