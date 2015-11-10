更新版 1-台湾货币市场：短率贴近低档，资金水位高涨令两年存单标低于预期

* 短率贴近低档

* 两年期存单标低于预期

* 短票、RP利率靠向低位 (更新拆款以及央行发行存单细节)

记者 詹静宜

路透台北11月10日 - 台湾银行间短率周二贴近低位。资金调度人员指出，目前银行间资金水位高涨，银行急寻销钱管道，带动短率持续盘旋低档，连今日标售的两年期定存单得标利率也续探历史新低。

他们表示，由于央行对银行间隔夜拆款过剩资金冲销力道略显不足，而银行间又欠缺资金去化管道，导致新提存期甫展开，银行间累积超额准备已突破2,000亿台币，加以两年期存单又标低于预期，料短票及RP利率仍见缓步趋跌空间。

〞钱多又买不到票，只好抢标定存单。〞一位大型银行资调人员说。

台湾央行午间宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率再跌至0.465%新低；该结果稍低于市场预期的0.47-0.48%，亦较上月标售的0.505%下跌4基点。此次高标则落在0.47%。

今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.301% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.330%

--一周拆款利率区间 0.290-0.380% 0.290-0.380%

**发票量续偏少**

短票市场方面，大型票券资调人士表示，周二发票量持续偏少，寿险端抢先以0.38%的低利抢下多数30天期短票，部分银行也跟进出价0.38%争食票源，令短票利率交投逐渐靠向区间低位，且两年期存单得标利率再探底，明日银行间短票主要交投料靠向0.38%。

〞今天有五家银行都开价0.38%，但都没有票给人家。〞一位大型票券交易主管说。

另位大型票券资金调度员也提及，银行间资金去化压力沉重，今日标售的台电149天期商业本票得标区间落在0.46-0.47%续探新低，“都被银行标走，这样利率实在不像样。”

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.39%，部分成交在0.38%，区间低位交投比重渐增；60天期、90天期短票利率主要成交在0.39%和0.40%，大致持平上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.391%，前日则为0.390%；上日成交量48.01亿台币，前日146.35亿台币。

台湾央行周二公布，今日共发行1,948.5亿台币定存单；与今日存单到期金额1,944.5亿台币相较，存单发行余额增4亿。

本周到期央行定存单总额为2兆(万亿)927.1亿台币，本周余日落点分别为：周三4,826.5亿、周四5,887.8亿及周五555.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为323亿台币，累积超额准备2,216亿台币、加计前期1%的超额准备达3,229亿台币。

**RP利率靠向低档**

附买回(RP)利率方面，交易员表示，目前投信端、寿险端资金情势仍旧偏多，牵动RP利率交投向区间低位靠拢，客户端普遍接受交投利率探低以去化过剩资金。

他们指出，随着投信货币型基金的钱不断涌进RP市场，且目前欠缺交割紧缩因素，让RP交投利率有机会缓步向下测试，短钱充斥令RP利率仍见趋跌空间。

〞客户虽然不太情愿但也要做，不然就要滥在帐上。〞一位大型证券商交易员说。

票券商方面，交易员指出，近期午间都会出现货币型基金急于销钱的情况，因此今日有成交一周天期公债及公司债RP分别落在0.30%、0.35%的低利水准，短期内倾向如此操作来取代跟其他银行承作在0.35-0.36%的一周拆款。

今日证券商10天期公债的附买回利率交投较上日靠向低位，主要成交在0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%。