《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
11月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:27时，1 港元=0.82086人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为40.82%，高于上交易日收盘的39.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.81 1.20 建设银行 5.91 5.50 1.31 中国银行 4.15 3.51 1.44 农业银行 3.29 3.10 1.29 招商银行 18.64 20.95 1.08 中信银行 7.83 5.20 1.83 交通银行 6.92 5.65 1.49 民生银行 9.04 7.80 1.41 中国人寿 29.36 28.05 1.28 中国平安 36.25 45.20 0.98 中国太保 27.13 32.45 1.02 中信证券 20.68 19.00 1.33 新华人寿 49.62 35.10 1.72 海通证券 17.50 14.70 1.45 华能国际 9.74 8.08 1.47 大唐发电 5.76 2.80 2.51 华电国际 7.53 5.54 1.66 中煤能源 6.99 3.58 2.38 中国神华 16.27 12.92 1.53 中国石油 9.26 5.84 1.93 兖州煤业 10.70 3.93 3.32 中国石化 5.39 5.33 1.23 上海石化 7.72 3.22 2.92 中海油服 18.22 8.43 2.63 仪征化纤 10.03 2.49 4.91 中国铝业 5.68 2.51 2.76 江西铜业 16.69 10.34 1.97 洛阳钼业 14.35 1.62 10.79 紫金矿业 3.88 2.04 2.32 马钢股份 3.60 1.69 2.60 鞍钢股份 5.08 3.27 1.89 重庆钢铁 3.55 1.26 3.43 海螺水泥 18.59 23.95 0.95 洛阳玻璃 37.03 5.63 8.01 京城机电 13.29 5.40 3.00 中联重科 5.61 2.99 2.29 金隅股份 9.22 5.85 1.92 中国国航 9.66 7.00 1.68 东方航空 8.47 4.75 2.17 南方航空 9.19 6.28 1.78 中国远洋 11.63 4.94 2.87 中海集运 8.73 3.11 3.42 中集集团 20.40 13.58 1.83 中海发展 11.08 5.49 2.46 宁沪高速 8.71 10.50 1.01 深高速 8.59 6.34 1.65 成渝高速 5.15 2.75 2.28 皖通高速 12.69 6.57 2.35 广深铁路 5.15 3.95 1.59 中国南车 14.98 9.68 1.89 中国交建 16.20 10.24 1.93 中国铁建 16.11 11.38 1.72 中国中铁 13.09 7.05 2.26 长城汽车 12.15 9.74 1.52 比亚迪 69.80 45.30 1.88 广汽集团 22.77 7.45 3.72 青岛啤酒 35.00 35.85 1.19 白云山 29.89 20.65 1.76 新华制药 11.71 5.08 2.81 海信科龙 9.15 3.93 2.84 南京熊猫 19.79 6.88 3.50 晨鸣纸业 9.32 4.97 2.28 上海医药 20.54 18.42 1.36 中兴通讯 19.32 18.38 1.28 东方电气 15.30 8.73 2.14 潍柴动力 10.16 8.40 1.47 东北电气 6.68 2.20 3.70 广船国际 41.06 17.90 2.79 经纬纺机 22.73 11.78 2.35 昆明机床 11.62 3.71 3.82 一拖股份 13.70 5.68 2.94 北辰实业 5.20 2.54 2.49 创业环保 11.64 6.18 2.29 中国中冶 7.79 2.86 3.32 金风科技 16.46 12.56 1.60 丽珠 48.29 34.20 1.72 万科 14.27 18.56 0.94 郑煤机 7.42 3.69 2.45 大连港 6.66 3.06 2.65 山东墨龙 9.71 3.18 3.72 浙江世宝 41.69 9.50 5.35 复星医药 26.46 25.80 1.25 光大银行 4.62 3.90 1.44 东江环保 21.28 14.96 1.73 上海电气 11.23 4.81 2.84 广发证券 19.93 17.56 1.38 华泰证券 21.37 19.20 1.36 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 .SSCN 中国已公布新股发行上市日程表 ISU/CN 香港股市报导 .HKCN 中国待发行新股一览表 CN/IPOCN 美国股市报导 .NCN 中国新股申购资金情况一览表 MMT/ISUCN 台湾股市报导 .TWCN 香港股市拟发行新股一览表 HK/IPOCN 中国新闻 CN-CMN 香港已公布新股发行上市日程表 HK/IPOCN 香港新闻 HK-CMN 中国新股新闻 CN-IPO-CMN 台湾新闻 TW-CMN 香港新股新闻 HK-IPO-CMN 中国股市观察 CN-HOT-CMN 中国个股业绩 CN-RES-CMN 香港股市观察 HK-HOT-CMN 报摘 PRESS-CMN 中国融资融券 .SSCN
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。