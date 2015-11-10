《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
11月10日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:28时,1港元=0.8207人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 15.35 8.14 2.30 南玻 10.59 6.54 1.97 深康佳 7.01 3.77 2.27 ST中华 12.30 5.91 2.54 ST中冠 34.78 15.72 2.70 深深宝 17.49 11.01 1.94 深华发 30.03 8.80 4.16 深赤湾 19.97 15.49 1.57 招商地产 36.29 31.15 1.42 特力 70.16 13.23 6.46 飞亚达 14.42 8.56 2.05 一致药业 66.15 39.82 2.02 深深房 13.66 6.76 2.46 ST盛润 9.74 6.88 1.72 深南电 10.80 5.75 2.29 深纺织 13.53 8.67 1.90 方大集团 11.57 6.38 2.21 深国商 26.15 11.03 2.89 深赛格 11.85 5.60 2.58 宝石 9.25 5.49 2.05 小天鹅 21.96 17.39 1.54 粤高速 6.71 4.04 2.02 晨鸣纸业 9.32 4.98 2.28 ST珠江 9.91 6.16 1.96 美菱电器 6.47 4.73 1.67 大冷股份 16.30 8.44 2.35 粤电力 7.77 5.14 1.84 佛山照明 13.81 7.52 2.24 江铃汽车 29.59 26.05 1.38 沙隆达 10.70 6.82 1.91 苏常柴 10.20 5.24 2.37 威孚高科 24.34 19.88 1.49 古井贡酒 33.10 24.82 1.62 ST东海 14.50 6.94 2.55 长安汽车 16.02 15.42 1.27 京东方 3.14 2.33 1.64 鲁泰 12.84 10.55 1.48 本钢板材 5.36 2.74 2.38 张裕 38.70 24.55 1.92 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。