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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 16:44 BJT

《全球汇市》美元升向七个月高点，因市场预期美联储将加息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0749 1.0749 0.00 -11.14 1.2097

美元/日圆 123.31 123.17 0.11 3.22 119.68

欧元/日圆 132.55 132.48 0.05 -8.72 144.77

美元/瑞郎 1.0041 1.0029 0.12 1.01 0.9941

英镑/美元 1.5099 1.5114 -0.10 -3.04 1.5573

美元/加元 1.3276 1.3283 -0.05 14.27 1.1618

澳元/美元 0.7053 0.7043 0.14 -13.65 0.8168

新西兰元/美元 0.6522 0.6532 -0.15 -16.35 0.7797

欧元/瑞郎 1.0794 1.0787 0.06 -10.24 1.2026

欧元/英镑 0.7117 0.7110 0.10 -8.23 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3366 9.3386 -0.02 -0.77 9.4688

美元/挪威克朗 8.6513 8.6645 -0.15 15.78 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/张涛/刘秀红；审校 于春红/王洋/白云/张若琪)

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