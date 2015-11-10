更新版 1-中国汇市：人民币微收升结束连三日跌势，通胀数据偏低影响有限

* 人民币微收升结束三连跌，午后成交活跃

* 中间价六连跌创三周新低

* CPI低于预期但影响甚微

* 关注美指走向及SDR评估结果 (新增评论和收盘报价)

路透北京11月10日 - 人民币兑美元即期 周二微收升结束连三日跌势，并脱离近三周盘中低位，午后成交相对活跃。交易员指出，美元指数涨势放缓，推动人民币微升，而最新公布的中国通胀数据偏低，对汇市影响不明显，市场今日亦未见明显干预迹象。

他们称，人民币中间价虽然六连跌创三周新低，但仍较昨日即期收盘升值，再加上央行行长周小川最新表态亦对人民币汇价有一定支撑；市场短期关注美指及SDR（特别提款权）评估结果。

“最近的数据有好有坏，市场在这个位置，（美元对人民币在）6.4的心理关口压力会比较大。”一外资行交易员称。

另有股份行交易员指出，最近离岸和在岸人民币价差较大，可能刺激套利盘出现，但手段隐蔽；也有交易员认为，在当前央行控制之下，境内外300-400点子的价差套利的利润空间已经很小。

而长远看人民币汇价仍有一定支撑。央行行长周小川最新称，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。

受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二朝着七个月高位逐渐回升，由于市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月可能加息，美国公债较其他国家公债收益率差扩大，因而提振了美元。

此外，大多数新兴亚币周二上涨，因美元稍作休整，但全球经济增长疲弱和美国料很快升息可能限制亚币进一步涨势。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3606。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3618 6.3622 0.01% 中间价 6.3602 6.3578 -0.04% 成交额 144.15亿美元 122.29亿美元 日内波动幅度(pips) 171 日高6.3522 日低6.3693 今年以来升贬幅度 -2.48% 2005年汇改以来升贬幅度 30.10% 1年期美元/人民币掉期 +1,130

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3907 6.3902 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.5445 6.5415 R=>