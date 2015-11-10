《汇市简讯》英镑/美元周一上涨后失去动能

投行观点：美国运通目标价从67美元上调至76，评级为持有--Evercore ISI
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0830GMT
* 空头获利回吐帮助英镑/美元周一突破1.51美元
* 在1600GMT伦敦定盘后不久，该货币即触及1.5129的日内高点
* 1.5124为亚洲盘高点，1.5092为随后高点，1.5090为1.5027-1.5129涨势的38.2%回档位
* 1.5027为美国非农就业数据公布后创出的七个月低点。1.5043为周一低点
* 美联储料将在12月16日升息，这是美元的关键支撑来源 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)
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