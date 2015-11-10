《汇市简讯》英镑/美元周一上涨后失去动能

0830GMT

* 空头获利回吐帮助英镑/美元周一突破1.51美元

* 在1600GMT伦敦定盘后不久，该货币即触及1.5129的日内高点

* 1.5124为亚洲盘高点，1.5092为随后高点，1.5090为1.5027-1.5129涨势的38.2%回档位

* 1.5027为美国非农就业数据公布后创出的七个月低点。1.5043为周一低点

* 美联储料将在12月16日升息，这是美元的关键支撑来源 (完)

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