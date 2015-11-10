台湾汇市：台币收贬因台股大跌外资汇出，但出口商抛汇限缩跌势

他们指出，外资虽买汇但不太明显，今日还有进口商及劳退的买汇力道；至于出口商今日也进场抛汇，不过量能较上日少了很多。

汇银人士认为，美国12月升息的机会愈来愈高，但美联储应该也不会希望引发新兴市场货币及股市大贬，因此预估就算升息，其看法和发言也会倾向鸽派。欧洲和日本的经济仍疲软，才正在宽松，美元的多头看似仍有一段时间可走。