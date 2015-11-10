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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 17:05 BJT

台湾汇市：台币收贬因台股大跌外资汇出，但出口商抛汇限缩跌势

* 台股大跌令外资汇出，出口商抛汇限缩跌势

* 美国升息机率升高，不排除美元续缓升

* 台币明日实质交易区间暂看32.650-32.800

路透台北11月10日 - 台币兑美元 周二收贬。汇银人士表示，亚股走弱带动台股下跌逾1%，外资汇出，台币趋软，惟出口商抛汇也限缩短期跌势；由于美国年底升息机率走高，不排除美元料将续缓升。

他们指出，外资虽买汇但不太明显，今日还有进口商及劳退的买汇力道；至于出口商今日也进场抛汇，不过量能较上日少了很多。

〞台币还是缓贬，先看明天(实质)会不会到32.8。〞

今日台币实质交易区间在32.650-32.705；上日交易区间在32.627-32.674。他们预估，明日台币兑美元区间先看32.650-32.800。

汇银人士认为，美国12月升息的机会愈来愈高，但美联储应该也不会希望引发新兴市场货币及股市大贬，因此预估就算升息，其看法和发言也会倾向鸽派。欧洲和日本的经济仍疲软，才正在宽松，美元的多头看似仍有一段时间可走。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.750/32.780，上日收在32.840。

韩元兑美元 今日收报1,156.9，上日收在1,157.2。

台湾股市周二收跌逾1%，创近一个月收盘新低，并录得连四日跌势。 证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超116.19亿台币，连三个交易日卖超共计291.43亿台币。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日

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亿美

元 台北外汇经纪公 32.850 32.832 32.645-32.850 32.830 7.48 8.28 司 元太外汇经纪公 32.848 32.830 32.645-32.848 32.828 4.18 5.75 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.035/0.055 0.060/0.080 美元/台币六个月期 0.015/0.045 0.045/0.075 (完)

台币兑美元现价

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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