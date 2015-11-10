台湾汇市：台币收贬因台股大跌外资汇出，但出口商抛汇限缩跌势

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 台股大跌令外资汇出，出口商抛汇限缩跌势
* 美国升息机率升高，不排除美元续缓升
* 台币明日实质交易区间暂看32.650-32.800
路透台北11月10日 - 台币兑美元 周二收贬。汇银人士表示，亚股走弱带动台股下跌逾1%，外资汇出，台币趋软，惟出口商抛汇也限缩短期跌势；由于美国年底升息机率走高，不排除美元料将续缓升。
他们指出，外资虽买汇但不太明显，今日还有进口商及劳退的买汇力道；至于出口商今日也进场抛汇，不过量能较上日少了很多。
〞台币还是缓贬，先看明天(实质)会不会到32.8。〞
今日台币实质交易区间在32.650-32.705；上日交易区间在32.627-32.674。他们预估，明日台币兑美元区间先看32.650-32.800。
汇银人士认为，美国12月升息的机会愈来愈高，但美联储应该也不会希望引发新兴市场货币及股市大贬，因此预估就算升息，其看法和发言也会倾向鸽派。欧洲和日本的经济仍疲软，才正在宽松，美元的多头看似仍有一段时间可走。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.750/32.780，上日收在32.840。
韩元兑美元 今日收报1,156.9，上日收在1,157.2。
台湾股市周二收跌逾1%，创近一个月收盘新低，并录得连四日跌势。 证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超116.19亿台币，连三个交易日卖超共计291.43亿台币。
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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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