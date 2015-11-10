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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 17:01 BJT

俄罗斯经济：经济发展部长称，10月GDP较上年同期下降约4%--塔斯社

路透莫斯科11月10日 - 塔斯社(TASS)报导，俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)周二称，俄罗斯10月国内生产总值(GDP)较上年同期下降约4%。

“10月份的GDP同比降幅较深，约为4%，”他表示。

另据俄新社报导，乌柳卡耶夫还表示，目前没有理由预期卢布将贬值。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)

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