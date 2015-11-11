台湾债市：10年券殖利率随美债走跌，得标利率低及台股跌引短多进场

路透台北11月11日 - 台湾10年104/12R期 公债发行前交易殖利率周三早盘下跌。交易员指出，受台股下跌、美债殖利率下滑，及102/12R期得标利率低于市场预期，带动殖利率走低。

他们表示，早盘在短多进场、空单则全面弃守之下，促使10年券殖利率往下走，五年券殖利率亦随之走低；惟市场仍在等待央行是否有进一步〞微降息〞的动作，追价稍嫌不足。

〞短多进场，空单全面弃守了，把五年和10年券殖利率全面往下带。〞一位大型公股银行主管说。

一大型证券商交易员认为，由于104/12R期银行业得标比重较高，得标利率又低于市场预期，短线市场气氛中性偏多。

早盘五年券104/13期 殖利率最低跌至0.7505%，创五年券殖利率逾两个月盘中新低，此前低为9月8日的0.7500%。

而10年104/12R期发行前交易殖利率早盘最低跌至1.168%，创10年券逾半个月盘中新低，此前盘中新低为10月22日的1.1670%。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.74-0.77%；10年公债104/12R期则在1.16-1.19%。

台湾央行周二受财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.199%，稍低于市场预估的1.20-1.23%区间，发行金额为300亿台币。

美国指标10年期公债 价格升6/32，摆脱稍早小跌的势态，其收益率报2.320%，较周一下跌2个基点。

本地时间10:39时，台股加权指数 跌1.0%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格上涨，此前10年期公债标售需求稳健