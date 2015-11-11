台湾债市：10年券殖利率随美债走跌，得标利率低及台股跌引短多进场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月11日 - 台湾10年104/12R期 公债发行前交易殖利率周三早盘下跌。交易员指出，受台股下跌、美债殖利率下滑，及102/12R期得标利率低于市场预期，带动殖利率走低。
他们表示，早盘在短多进场、空单则全面弃守之下，促使10年券殖利率往下走，五年券殖利率亦随之走低；惟市场仍在等待央行是否有进一步〞微降息〞的动作，追价稍嫌不足。
〞短多进场，空单全面弃守了，把五年和10年券殖利率全面往下带。〞一位大型公股银行主管说。
一大型证券商交易员认为，由于104/12R期银行业得标比重较高，得标利率又低于市场预期，短线市场气氛中性偏多。
早盘五年券104/13期 殖利率最低跌至0.7505%，创五年券殖利率逾两个月盘中新低，此前低为9月8日的0.7500%。
而10年104/12R期发行前交易殖利率早盘最低跌至1.168%，创10年券逾半个月盘中新低，此前盘中新低为10月22日的1.1670%。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.74-0.77%；10年公债104/12R期则在1.16-1.19%。
台湾央行周二受财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.199%，稍低于市场预估的1.20-1.23%区间，发行金额为300亿台币。
美国指标10年期公债 价格升6/32，摆脱稍早小跌的势态，其收益率报2.320%，较周一下跌2个基点。
本地时间10:39时，台股加权指数 跌1.0%。
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--《综述》美国10月进口物价降幅超乎预期；9月趸售库存意外增加 (完) (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”