版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 17:27 BJT

中东金融：沙特阿拉伯寻求首次发行海外债券，最快在明年--消息人士

路透迪拜11月10日 - 银行业消息人士周二表示，沙特(沙乌地)阿拉伯计划开始涉足国际市场发债融资，最早可能在明年行动，该国试图寻找到新筹资途径，以弥补低油价造成的预算赤字。

数名消息人士与沙特阿拉伯央行官员讨论了此事宜，他们称沙特当局尚未敲定发行海外债券的计划，但正向这个目标推进。

“我不确定这件事会安排在明年1月、6月还是2017年，”一位高层银行业人士称，由于商业敏感性他拒绝具名，“但这件事是沙特官员的重要考虑事项...这肯定是很有可能会做的事。”（完）

(编译 高琦 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐