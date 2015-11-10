中东金融：沙特阿拉伯寻求首次发行海外债券，最快在明年--消息人士

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透迪拜11月10日 - 银行业消息人士周二表示，沙特(沙乌地)阿拉伯计划开始涉足国际市场发债融资，最早可能在明年行动，该国试图寻找到新筹资途径，以弥补低油价造成的预算赤字。
数名消息人士与沙特阿拉伯央行官员讨论了此事宜，他们称沙特当局尚未敲定发行海外债券的计划，但正向这个目标推进。
“我不确定这件事会安排在明年1月、6月还是2017年，”一位高层银行业人士称，由于商业敏感性他拒绝具名，“但这件事是沙特官员的重要考虑事项...这肯定是很有可能会做的事。”（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。