《汇市解析》技术面及价位预测

路透伦敦11月10日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：正如预计，美元/日圆昨日试图上行，但在123.35/70日圆阻力区受阻。在昨日蜡烛图上出现十字星后，市场短期内显然存在下跌风险，并可能试探支撑位122.44。

欧元/美元：我们应该期待欧元/美元将在今日稍晚或明日创下新低。在此之前不清楚从低点展开的小幅反弹是已在1.0790完成，还是有最后一涨、会升至1.0809。

澳元/美元：随着金属价格再度下跌，澳元所承受的压力正在上升。由于该货币对正处于三浪回调中，必须认为下行风险很高。当前的小幅修正/整理料将在0.7095前止步，随后应该会试图跌穿熊旗形态的底部。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0731 1.0749 -0.17 -11.29 1.2097

美元/日圆 123.19 123.17 0.02 3.12 119.68

欧元/日圆 132.22 132.48 -0.20 -8.95 144.77

美元/瑞郎 1.0042 1.0029 0.13 1.02 0.9941

英镑/美元 1.5092 1.5114 -0.15 -3.09 1.5573

美元/加元 1.3282 1.3283 -0.01 14.32 1.1618

澳元/美元 0.7053 0.7043 0.14 -13.65 0.8168

新西兰元/美元 0.6531 0.6532 -0.02 -16.24 0.7797

欧元/瑞郎 1.0779 1.0787 -0.07 -10.37 1.2026

欧元/英镑 0.7109 0.7110 -0.01 -8.33 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3368 9.3386 -0.02 -0.77 9.4688

美元/挪威克朗 8.6904 8.6645 0.30 16.24 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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