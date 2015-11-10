《汇市解析》技术面及价位预测

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦11月10日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：正如预计，美元/日圆昨日试图上行，但在123.35/70日圆阻力区受阻。在昨日蜡烛图上出现十字星后，市场短期内显然存在下跌风险，并可能试探支撑位122.44。
欧元/美元：我们应该期待欧元/美元将在今日稍晚或明日创下新低。在此之前不清楚从低点展开的小幅反弹是已在1.0790完成，还是有最后一涨、会升至1.0809。
澳元/美元：随着金属价格再度下跌，澳元所承受的压力正在上升。由于该货币对正处于三浪回调中，必须认为下行风险很高。当前的小幅修正/整理料将在0.7095前止步，随后应该会试图跌穿熊旗形态的底部。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0731 1.0749 -0.17 -11.29 1.2097
美元/日圆 123.19 123.17 0.02 3.12 119.68
欧元/日圆 132.22 132.48 -0.20 -8.95 144.77
美元/瑞郎 1.0042 1.0029 0.13 1.02 0.9941
英镑/美元 1.5092 1.5114 -0.15 -3.09 1.5573
美元/加元 1.3282 1.3283 -0.01 14.32 1.1618
澳元/美元 0.7053 0.7043 0.14 -13.65 0.8168
新西兰元/美元 0.6531 0.6532 -0.02 -16.24 0.7797
欧元/瑞郎 1.0779 1.0787 -0.07 -10.37 1.2026
欧元/英镑 0.7109 0.7110 -0.01 -8.33 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3368 9.3386 -0.02 -0.77 9.4688
美元/挪威克朗 8.6904 8.6645 0.30 16.24 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。