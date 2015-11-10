香港个股：光大国际考虑分拆危废处理等绿色环保业务在联交所主板上市

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月10日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司 周二称，该公司正考虑将包括危废处理等绿色环保业务分拆在联交所主板作独立上市。
据公告，光大国际于9月17日向联交所就可能分拆事宜申请审批，并已获得相关的书面确认，惟该公司尚未向联交所提交上市申请。
光大国际称，“对于是否进行可能分拆上市或何时进行，或其分拆上市交易结构，本公司尚未作出决定。”
光大国际的核心业务分别是环保能源、环保水务以及绿色环保。该公司此前将环保水务以借壳方式在新加坡上市，并将原有的新能源（生物质能源、光伏发电及风力发电）、工业固废和危废处理打包成为绿色环保板块。
据光大国际的财务报表显示，今年上半年绿色环保业务录得收益3.23亿港元，除息税折旧及摊销前溢利（EBITDA）1.51亿港元，在公司整体收益和EBITDA的占比分别为8.6%及8.1%。
光大国际今天收市持平于12.3港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。