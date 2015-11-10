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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 18:05 BJT

路透基点：广东南粤交通获得225亿元贷款，用于仁博高速公路--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广东省南粤交通仁博高速公路管理中心在9月28日签署了225亿元人民币（35亿美元）19年期项目融资，用于修建广东省仁化至博罗的高速公路。

中国银行广东省分行是本案的唯一牵头行兼簿记行。另有五家银行担任参贷行。

消息人士称，这笔定期贷款利率是中国人民银行基准利率的100%。

借款人附属于国有企业广东省南粤交通投资建设有限公司，该公司负责广东省高速公路的建设和管理。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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