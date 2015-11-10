中国新债：大连市下周二将招标发行总额117.4亿元一般和专项地方债

路透北京11月10日 - 中国大连市财政局周二公告称，将于下周二(17日)招标发行总额117.4亿元人民币地方债，其中一般债券59亿元，专项债券58.4亿元。

上述一般地方债为大连市今年第二批，其中置换一般债39亿元，新增一般债20亿元；期限包括三年、五年、七年和10年，三年和10年期计划发行规模均为11.8亿元，五年和七年期计划发行规模各为17.7亿元。

专项债亦为大连市今年第二批，其中置换债券55.4亿元，新增债券3亿元。期限和一般债相同，其中三年和10年期计划发行规模均为11.7亿元，五年和七年发行规模均为17.5亿元。

具体招标时间上，一般债为11月17日上午9:20-10:00，专项债为10:20-11:00；两批债均自11月18日起发行并计息，11月20日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而11月9日招标的内蒙古自治区3-10年四期一般地方债，其中三年和五年期中标利率均高至投标区间上限，五年期利率较下限上浮44个BP，创地方债公开招标来上浮幅度新高（除流标外）。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)