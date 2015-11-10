中国新债：大连市下周二将招标发行总额117.4亿元一般和专项地方债

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月10日 - 中国大连市财政局周二公告称，将于下周二(17日)招标发行总额117.4亿元人民币地方债，其中一般债券59亿元，专项债券58.4亿元。
上述一般地方债为大连市今年第二批，其中置换一般债39亿元，新增一般债20亿元；期限包括三年、五年、七年和10年，三年和10年期计划发行规模均为11.8亿元，五年和七年期计划发行规模各为17.7亿元。
专项债亦为大连市今年第二批，其中置换债券55.4亿元，新增债券3亿元。期限和一般债相同，其中三年和10年期计划发行规模均为11.7亿元，五年和七年发行规模均为17.5亿元。
具体招标时间上，一般债为11月17日上午9:20-10:00，专项债为10:20-11:00；两批债均自11月18日起发行并计息，11月20日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的评级均为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。
而11月9日招标的内蒙古自治区3-10年四期一般地方债，其中三年和五年期中标利率均高至投标区间上限，五年期利率较下限上浮44个BP，创地方债公开招标来上浮幅度新高（除流标外）。(完)
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here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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