欧洲汇市：英镑兑美元小跌，交易员重新聚焦英国脱欧风险

“英国央行态度更趋温和，加上英国脱欧谈判的正式开启，可能会改变欧元/英镑走势；强劲英国数据对英镑带来激励作用的门槛可能更高，”荷兰安智银行外汇策略师Viraj Patel在一份研报中写道。

英镑兑欧元 周二持平于0.7112，接近上周所及两个半月高位0.70425。

法国兴业银行外汇分析师Alvin Tan称，尽管脱欧风险成为周二暂时的关注焦点，但要等到明年公投辩论“升温”时才会成为影响市场的重要因素。

英镑兑美元 小跌0.1%至1.5092，距离上周五美国非农就业数据公布后所及六个半月低位1.5027不远。

周二英国无重大数据公布，分析师称，本周主要关注点将是周三的英国劳动市场数据。(完)

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