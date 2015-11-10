香港金融：证监会取得法庭命令冻结马胜金融集团2,350万港元资产

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月10日 - 香港证监会周二称，原讼法庭因应证监会提起的法律程序，针对无牌投资公司马胜金融集团颁布多项临时命令，当中包括将该公司在香港持有合共约2,350万港元的资金全部冻结以及禁制推广活动。
马胜集团是一家在塞舌尔共和国注册成为法团、拥有香港商业登记证的公司，透过多个网站（www.maximtrader.com、www.maximtrader.biz、www.maximtaiwan.com及/或partner.maximtrader.com）及在香港举办多场推销研讨会，以“马胜金融”的品牌名称推销其业务。
证监会调查发现，马胜集团及马胜金融自2013年以来招揽超过130名投资者于多个声称每月可提供3-8%回报的投资计划投资逾1.11亿港元。虽然投资者最初能够就其投资收取每月回报，但他们自2015年7月以来再没有收到每月回报，而马胜集团/马胜金融则告知他们，其投资已被转换为一间公司的股份，而该等股份在证监会看来是没有价值的。
证监会指，马胜集团和马胜金融因未领有证监会牌照而显示自己在香港经营受证监会规管的活动的业务，及刊登相关广告，违反《证券及期货条例》。此外，马胜集团及马胜金融曾作出多项欺诈或罔顾实情的失实陈述，包括声称马胜集团是在新西兰获发牌及在伯利兹受到监管的金融服务提供者。
证监会遂于10月27日根据《证券及期货条例》第213条展开法律程序，寻求法院颁布多项针对马胜集团及马胜金融的最终命令，包括强制令及要求他们将受影响投资者回复至其进行交易前的状况的恢复原状命令。证监会亦于同日在其所提出的申索取得实质性裁决前申请多项非正审强制令。
证监会发现，马胜集团在香港一家持牌金钱服务经营者开立的帐户内存有约2,350万港元。该笔资金现已根据临时强制令的规定予以冻结，直至有关法律程序展开审讯为止，而审讯日期待订，证监会的调查仍在进行中。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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