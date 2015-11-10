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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 19:27 BJT

东南亚股市：收低，受全球市场疲弱及外资引领的抛盘打压

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 340.59 -1.02 -0.30 -17.08 410.77

泰国 1398.38 -4.19 -0.30 -6.63 1497.67

印尼 4451.05 -48.45 -1.08 -14.84 5226.95

菲律宾 7000.11 -70.08 -0.99 -3.19 7230.57

越南 605.27 -5.39 -0.88 +10.93 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)

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