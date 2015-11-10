亚洲橡胶：TOCOM期胶收高逾2%，受逢低吸纳买盘及日圆走软提振

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透东京11月10日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周二收高逾2%，从近六年低点反弹，交易员称，因在上周下跌后投资者逢低吸纳，以及日圆兑美元走软提供支撑。
TOCOM橡胶期货上周跌逾3%，触及2009年7月以来最低位，因市场担心橡胶主要购买国--中国的的需求增长放缓。
但TOCOM-4月期胶 <0#2JRU:>周二收高3.7日圆，或2.4%，报每公斤158.6日圆(1.29美元)，创约一周来最高水准。
“日圆下跌及日本股市上涨帮助提振了投资者的风险偏好并改善了市场人气，”Rakuten Securities大宗商品分析师Satoru Yoshida称。
美元兑日圆 报123.35日圆，当日涨0.2%，距昨日触及的两个半月高位123.60不远。
日股日经指数 周二收涨至两个半月高位。
上海期交所主力1月橡胶 涨250元，报每吨10,740元(1,688.60美元)。
新加坡SICOM-12月期胶 最新报每公斤116.7美分，下跌0.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。