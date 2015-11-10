亚洲橡胶：TOCOM期胶收高逾2%，受逢低吸纳买盘及日圆走软提振

路透东京11月10日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周二收高逾2%，从近六年低点反弹，交易员称，因在上周下跌后投资者逢低吸纳，以及日圆兑美元走软提供支撑。

TOCOM橡胶期货上周跌逾3%，触及2009年7月以来最低位，因市场担心橡胶主要购买国--中国的的需求增长放缓。

但TOCOM-4月期胶 <0#2JRU:>周二收高3.7日圆，或2.4%，报每公斤158.6日圆(1.29美元)，创约一周来最高水准。

“日圆下跌及日本股市上涨帮助提振了投资者的风险偏好并改善了市场人气，”Rakuten Securities大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

美元兑日圆 报123.35日圆，当日涨0.2%，距昨日触及的两个半月高位123.60不远。

日股日经指数 周二收涨至两个半月高位。

上海期交所主力1月橡胶 涨250元，报每吨10,740元(1,688.60美元)。

新加坡SICOM-12月期胶 最新报每公斤116.7美分，下跌0.9美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)