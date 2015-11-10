投行观点：苹果iPhone 6s市场需求疲弱，削减亚洲供应商的配件订单

路透11月10日 - 瑞信指出，市场对iPhone 6s手机需求下降，导致苹果 削减从其亚洲供应商的配件订单。

瑞信称，据其亚洲团队消息，苹果已将其配件订单最多削减10%。

周一汇丰发出了类似的评论；汇丰称，iPhone 6s和6s Plus在销售约40天后，市场接受程度逊于iPhone 6，仅略优于iPhone 5。

汇丰称，Kantar最新公布的数据显示，iPhone在其最重要的两个市场--美国和中国的市场份额反弹有限。

瑞信称，鉴于iPhone的需求情况，对苹果在美国半导体业的供应商在2016日历年上半年营收增长约1%的预估均值可能较高。

在美国股市周二盘前交易中，苹果供应商股票处于守势。

Avago大跌2%，Cirrus Logic 重挫3%，Qorvo 下挫4%。

苹果股价跌逾2%。(完)