投行观点：苹果iPhone 6s市场需求疲弱，削减亚洲供应商的配件订单

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透11月10日 - 瑞信指出，市场对iPhone 6s手机需求下降，导致苹果 削减从其亚洲供应商的配件订单。
瑞信称，据其亚洲团队消息，苹果已将其配件订单最多削减10%。
周一汇丰发出了类似的评论；汇丰称，iPhone 6s和6s Plus在销售约40天后，市场接受程度逊于iPhone 6，仅略优于iPhone 5。
汇丰称，Kantar最新公布的数据显示，iPhone在其最重要的两个市场--美国和中国的市场份额反弹有限。
瑞信称，鉴于iPhone的需求情况，对苹果在美国半导体业的供应商在2016日历年上半年营收增长约1%的预估均值可能较高。
在美国股市周二盘前交易中，苹果供应商股票处于守势。
Avago大跌2%，Cirrus Logic 重挫3%，Qorvo 下挫4%。
苹果股价跌逾2%。(完)
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。