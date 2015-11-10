USDA月报：11月10日美国棉花主要信息

投行观点：Alphabet恢复给予其加码评级，目标价1,030美元--Pacific Crest
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透11月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。
2013/14 2014/15 2015/16 2015/16
实际值 预估值 10月预估 11月预估
种植面积(百万英亩) 10.41 11.04 8.56 8.56
收割面积(百万英亩) 7.54 9.35 8.17 8.15
单产/英亩 821 838 784 782
产量 12.91 16.32 13.34 13.28
出口 10.53 11.25 10.20 10.20
年末库存 2.35 3.70 3.10 3.10(完)
浏览美国农业部的相关新闻，请点选 。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。