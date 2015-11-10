英国金融市场：英镑徘徊在六个月低位附近，交易商关注英国就业数据

路透伦敦11月10日 - 英镑兑美元周二徘徊在六个月低位附近，交易商关注即将公布的英国就业数据，寻找英央行升息时机的线索。

多数分析师表示，周三公布的英国就业报告，包括平均每周薪资所得及失业率数据，将是推动英镑本周走势的主要因素。英国央行在考虑自金融危机以来首次升息之际，将密切关注国内就业市场状况。

但英国首相卡梅伦就英国是否留在欧盟发表的言论，令市场重新关注英国退欧可能英国经济带来的威胁。

卡梅伦曾承诺将2017年底就英国是否留在欧盟举行公投，但预计公投将在明年某一时点进行。许多分析师认为，公投将带来的政治不确定性足以令英镑走弱，且可能迫使英国央行保持利率不变。

英国央行上周暗示不急于升息，且下调了其通胀预估和经济成长预估。

英镑兑美元 周二持平在1.5109美元，离周五触及的六个半月低位1.5027不远，此前美国公布强劲的就业报告，巩固了对美联储可能在12月升息的观点。

“英国央行态度更趋温和，加上英国脱欧谈判的正式开启，可能会改变欧元/英镑走势；强劲英国数据对英镑带来激励作用的门槛可能更高，”荷兰安智银行外汇策略师Viraj Patel在一份研报中写道。

英镑兑全线走弱的欧元 上涨0.5%，报0.70735英镑。

英债价格几无变动，但表现不及反弹的德债，有关欧洲央行下月将进一步放宽货币政策的传闻提振德债。