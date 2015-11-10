欧洲股市：从低位反弹，受欧元走弱提振

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上涨0.2%
* 沃达丰上涨，此前公布强劲业绩
* 葡萄牙政治不确定拖累该国股市表现落后
路透米兰/伦敦11月10日 - 欧洲股市周二转跌为升，盘中交投震荡，受助于欧元下跌，尽管商品股下跌和葡萄牙政治不确定使大盘承压。
英国电信集团沃达丰 劲涨近4%，此前公布第二季营收增长快于预期，帮助其上半年恢复获利增长。同时公司上调全年财测至接近预估区间的上档。
Experian 劲涨7.5%，是升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前公司公布上半年盈利好于预期。
汤森路透Starmine提供的数据显示，在已公布业绩的STOXX 600指数 成份股中，50%的盈利好于或符合预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,484.50点。欧元区绩优股指数 也同样上升0.2%。
股指走高，因欧元兑美元触及七个月低位，提振股市表现，特别是出口类股。
商品股走弱使大盘承压，商品股在周二跌幅居前。
STOXX 600基本资源指数 下跌0.5%，脱离日内低位，美元上涨和中国经济增长持续放缓，令铜价徘徊在六年低位。
葡萄牙PSI 20指数 下跌0.3%，但仍高于日内低位。本周该指数跌逾4%。周二左翼政党达成交易，将把议会中占少数议席的中右翼政府赶下台。
英国富时100指数 下跌0.32%，收报6,275.28点。法国CAC指数 小幅收涨0.02%，报4,912.16点。德国DAX指数 收升0.16%，报10,832.52点。(完)
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