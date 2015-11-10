纽约期市：ICE期棉合约下跌，因美国农业部供需报告喜忧参半

路透纽约11月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下跌，此前美国农业部(USDA)在月度供需报告中下调全球需求预估，但也降低了美国棉花产量、全球产量和季末库存预估。

ICE-3月期棉合约 收跌0.13美分，或不到0.1%，报每磅61.99美分。ICE-12月期棉 收升0.03美分，或不到0.1%，报每磅61.93美分。

USDA下调全球棉花2015/16季末库存预估至1.0609亿包(每包480磅)，上月预估为1.0697亿包。

这主要是因为USDA将全球产量预估下调175万包至1.0563亿包，因印度和巴基斯坦产量预估被大幅下调，因当地棉花受受病虫害侵袭且天气状况欠佳。

USDA将全球需求预估下调至1.1159亿包，上月时预估为1.1227亿包，交易商感觉实质降幅可能更深，鉴于实货需求处于低位，Plexus Cotton风险管理部董事Peter Egli说。

USDA将美国产量预估小幅下调至1,328万包，上月预估为1,334万包，但维持其出口和季末库存预估分别在1,020万包和310万包不变。(完)

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