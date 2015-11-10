美国债市：公债价格上涨，此前10年期公债标售需求稳健

* 美国财政部标售240亿美元10年期公债得到稳健需求

* 周三美国因假休市一天

* 在美国假期前，公司债供应放缓

路透纽约11月10日 - 美国公债价格周二上涨，指标公债收益率从逾三个月高位回落，因投资者趁低吸纳，此前公债市场遭到抛售，因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在12月升息。

对美国公债的兴致重燃，带动240亿美元10年期公债标售需求，今日财政部标售10年期公债是本周的第二批公债标售。

在周三美国老兵日假期前，公司债供应放缓，降低对公债价格的下行压力。对美联储将在12月15-16日政策会议上升息的预期不断增强，导致公债价格近期走低。周三美国债市将休市。

分析师表示，在首次加息后，美联储预料将以渐进的步伐升息，因美国通胀仍低于美联储设定的2%的目标，而未来几个月欧洲和其他主要央行将可能出台进一步刺激举措以扶助其经济。

“美联储在升息时将会谨慎行事。经济和通胀将不会增长很快，”J.P. Morgan Private Bank固定收益策略部门全球主管Phil Guarco说。

指标10年期公债 价格升6/32，摆脱稍早小跌的势态，其收益率报2.320%，较周一下跌2个基点。路透数据显示，周一盘中该收益率触及7月21日来最高的2.377%。

10年期美国公债标售需求稳健，带动长期公债在纽约下午的买需。最新标售的10年期公债得标利率为6月来最高水准，但投资者需求为六个月来最强。

财政部周四将标售160亿美元30年期公债。

公司债供应放缓，周一发行规模高达155亿美元。

短期公债表现不及长债，因美国可能在五周后升息。

两年期公债 收益率今日下跌2个基点，报0.866%，低于周五的0.958%，后者为2010年5月来最高。

-----------------------2016 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.866

五年期公债 98-14/32 (+05/32) 1.706

10年期公债 97-05/32 (+04/32) 2.327

30年期公债 95-23/32 (+07/32) 3.096(完)

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