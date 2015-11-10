芝加哥期市：CBOT玉米跌至三个月低位，因USDA报告上调供应预估

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二跌至约三个月最低水准，此前美国农业部(USDA)将其国内和全球供应预估上调至高于分析师预估的水平，交易商说。

在中午USDA月度作物报告公布后，包括交投最活跃的12月玉米期货在内的多份玉米合约触及面世以来的最低位，之后玉米价格缩减跌幅。12月玉米期货 收低7-3/4美分，报每蒲式耳3.59美元，为8月12日来最低水平，稍早触及3.56美元。

玉米价格已经连续四个交易日下跌，累积跌幅达5.3%，为自8月以来的最长跌势。

USDA预计美国玉米产量总计136.54亿蒲式耳，产量将为历来第三大，且高于分析师平均预计的135.79亿。美国玉米出口下降、玉米加工成乙醇的需求减少，加之中国饲料需求疲弱，造成全球供应上升。

今日CBOT玉米期货成交量预计为780,540口。(完)

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