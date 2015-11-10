版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.43 +0.05 +0.06 3276857

京东 28.20 -0.56 -1.95 12357874

新浪 48.56 -2.69 -5.25 959536

搜狐 51.81 -1.42 -2.67 227629

网易 147.11 -1.41 -0.95 1016171

百度 196.99 +2.98 +1.54 4362541

台湾

台湾积体电路 22.51 -0.45 -1.96 1616639

联电 1.90 -0.04 -2.06 223945

日月光 5.67 -0.06 -1.05 166090

硅品精密 6.69 -0.12 -1.76 477546

和信超媒体 0.55 -0.03 -5.17 37605

友达 2.80 -0.07 -2.44 289002

中华电信 30.18 -0.12 -0.40 35351

台湾国际航电 38.09 +0.78 +2.09 1793459

香港

中国移动 58.25 -0.12 -0.21 104876

中国联通 12.49 -0.03 -0.24 149499

中国电信 51.17 -0.51 -0.99 6178

中芯国际 4.73 -0.02 -0.42 7645

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 35

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐