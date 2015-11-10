《日本重要政经日程》--11月11日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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11月10日(二)
2330 - 路透短观调查
11月11日(三)
0130 - 日本央行审议委员原田泰在日本东部宇都宫市对商界领导人发表讲话
0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
0500 - 日本央行审议委员原田泰召开记者会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。