版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 06:26 BJT

《日本重要政经日程》--11月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月10日(二)

2330 - 路透短观调查

11月11日(三)

0130 - 日本央行审议委员原田泰在日本东部宇都宫市对商界领导人发表讲话

0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据

0500 - 日本央行审议委员原田泰召开记者会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐