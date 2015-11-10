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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 06:35 BJT

****澳新经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    11月9日当周
    
    11月11日(三)
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                  10月         --        55.4
    2145 新西兰食品价格指数                         10月         --       -0.5%    
        
    11月10-11日
    2330 澳洲消费者信心                             11月         --       +4.2%
    
    11月12日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                         10月     增加1.5   减少0.51
             全职就业人数(万人)                                  --    减少1.39
             就业参与率                                        64.9%      64.9%
             失业率                                             6.2%       6.2%
    
    11月13日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月         --       50.70
            
    11月16日当周
    
    11月15日(日)
    2145 新西兰零售销售(较前季)                    第三季        --       +0.1%
                       (较上年同期)                              --       +5.9%
    
    11月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                               10月         --       +5.5%
    
    11月17日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月18日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                  第三季        --       +0.6%
                         (较上年同期)                            --       +2.3%
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第三季        --       -0.3%
                                  产出物价                       --       -0.2%

    (完)

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