澳新经济指标预测--11月11日-11月18日****

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日当周 11月11日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5% 11月10-11日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2% 11月12日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.5 减少0.51 全职就业人数(万人) -- 减少1.39 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 6.2% 6.2% 11月13日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 50.70 11月16日当周 11月15日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +0.1% (较上年同期) -- +5.9% 11月16日(一) 0030 澳洲新车销售 10月 -- +5.5% 11月17日(二) 暂无重要经济数据公布。 11月18日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.3% 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- -0.3% 产出物价 -- -0.2% (完)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。