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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 07:32 BJT

《全球汇市》欧元因葡萄牙政局不稳承压，中国数据为下一关注点

美元兑日圆 报123.19，守在周一所及两个半月高点123.60附近。欧元兑日圆 持于132.00左右，周五所及六个月低点131.45则近在咫尺。

商品货币持稳，澳元和新西兰元均守在一个月低点附近，投资者等候中国新一波经济数据。

周二中国公布通胀数据疲弱后，中国工业生产和零售销售数据恐也将令人失望。

澳元兑美元 报0.7030，新西兰元兑美元 报0.6533，距离各自的一个月低点0.7016和0.6499均不远。

交易员表示，由于欧洲和美国都没什么重要数据公布，所以中国数据将成为全球的主要关注焦点。美国周三适逢退伍军人节假期，部分市场休市。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0721 1.0723 -0.02 -11.37 1.2097

美元/日圆 123.18 123.12 0.05 3.11 119.68

欧元/日圆 132.06 132.06 0.00 -9.06 144.78

美元/瑞郎 1.0058 1.0060 -0.02 1.18 0.9941

英镑/美元 1.5120 1.5116 0.03 -2.91 1.5573

美元/加元 1.3273 1.3274 -0.01 14.25 1.1618

澳元/美元 0.7028 0.7029 -0.01 -13.96 0.8168

新西兰元/美元 0.6531 0.6526 0.08 -16.24 0.7797

澳元/日圆 86.570 86.570 0.00 -11.42 97.750

新西兰元/日圆 80.450 80.370 0.10 -13.96 93.310

英镑/日圆 186.25 186.17 0.04 0.22 186.38

澳元/新西兰元 1.0754 1.0766 -0.11 2.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/李爽 审校 王丽鑫/杜明霞/龚芳)

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