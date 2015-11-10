版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 11日 星期三 07:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月2日当周

11月9日当周

11月11日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 414.2

再融资指数 -- 1,692.9

1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4

1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0

11月12日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月7日当周 27.0 27.6

四周均值(万人) -- 26.275

续请失业金人数(万人) 10月31日当周 216.0 216.3

1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.3%

1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 9月 537 537

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,300 盈余910

11月13日(五)

1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 10月 -1.2% -1.1%

(较前月) +0.2% -0.5%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.5% +0.8%

(较前月) +0.1% -0.3%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.5%

(较前月) +0.1% -0.3%

1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.3%

1500 美国企业库存(较前月) 9月 持平 持平

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 91.5 90.0

现况指数 103.0 102.3

预期指数 84.0 82.1

11月16日当周

11月16日(一)

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负5.00 负11.36

1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 -- -0.2%

11月17日(二)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% -0.2%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.9%

每周平均实质所得(较前月) +0.2% -0.2%

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.1% -0.2%

产能利用率 77.5% 77.5%

制造业产出(较前月) -- -0.1%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 64 64

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.3%

2100 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出92

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出350

11月18日(三)

1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 115 110.5

房屋开工年率(万户) 116.5 120.6

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐