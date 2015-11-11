金砖国家：11月10日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月10日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报833.39点，下跌1.21%。
中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧
中国汇市：人民币微收升结束连三日跌势，通胀数据偏低影响有限
香港股市：恒指收低1.4%，受美国加息前景和全球经济增长忧虑的拖累
============================================================================
巴西股市：微幅收高，盘中一度下跌，有关巴西财长莱维是否将辞职的猜测，引发对该国政府财政撙节承诺的更多质疑。指标股指Bovespa指数 收报46,206.568点，上涨0.03%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7908/15，上日收报3.7990/97。
============================================================================
南非股市：铂金矿商Lonmin跌势拖累南非股市大幅下跌，此前该公司发行股票价格大幅折让。指标Top-40指数 收报47,201.94点，下跌1.59%；大盘综合指数 收报52,565.5点，下跌1.51%。
南非汇市：兰特兑美元小涨，因南非制造业数据强劲
=========================================================================
印度股市：NSE指数创逾两个月最低收盘位，为连续第五个交易日下跌，尾盘遭遇抛售，因投资者在假期来临前出清仓位。BSE指数 收报25,743.26点，为9月28日来最低收位，下跌1.45%为9月22日来最大单日跌幅；NSE指数 收报7,783.35点，创9月8日以来最低收位，下跌1.67%为9月22日以来最大单日跌幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.31/66.32，上日收报66.4375/66.4475。
印度周三适逢宗教节日排灯节，金融市场仅交易一小时，周四仍休市。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报854.08点，下跌0.14%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报457.73点，下跌0.37%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.56，升值0.05%；卢布兑欧元 报69.202，升值0.39%。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”