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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 08:14 BJT

金砖国家：11月10日股汇市收盘纵览

路透11月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月10日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报833.39点，下跌1.21%。

中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧

中国汇市：人民币微收升结束连三日跌势，通胀数据偏低影响有限

香港股市：恒指收低1.4%，受美国加息前景和全球经济增长忧虑的拖累

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巴西股市：微幅收高，盘中一度下跌，有关巴西财长莱维是否将辞职的猜测，引发对该国政府财政撙节承诺的更多质疑。指标股指Bovespa指数 收报46,206.568点，上涨0.03%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7908/15，上日收报3.7990/97。

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南非股市：铂金矿商Lonmin跌势拖累南非股市大幅下跌，此前该公司发行股票价格大幅折让。指标Top-40指数 收报47,201.94点，下跌1.59%；大盘综合指数 收报52,565.5点，下跌1.51%。

南非汇市：兰特兑美元小涨，因南非制造业数据强劲

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印度股市：NSE指数创逾两个月最低收盘位，为连续第五个交易日下跌，尾盘遭遇抛售，因投资者在假期来临前出清仓位。BSE指数 收报25,743.26点，为9月28日来最低收位，下跌1.45%为9月22日来最大单日跌幅；NSE指数 收报7,783.35点，创9月8日以来最低收位，下跌1.67%为9月22日以来最大单日跌幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.31/66.32，上日收报66.4375/66.4475。

印度周三适逢宗教节日排灯节，金融市场仅交易一小时，周四仍休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报854.08点，下跌0.14%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报457.73点，下跌0.37%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.56，升值0.05%；卢布兑欧元 报69.202，升值0.39%。(完) (编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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