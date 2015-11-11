金砖国家：11月10日股汇市收盘纵览

香港股市：恒指收低1.4%，受美国加息前景和全球经济增长忧虑的拖累

巴西股市：微幅收高，盘中一度下跌，有关巴西财长莱维是否将辞职的猜测，引发对该国政府财政撙节承诺的更多质疑。指标股指Bovespa指数 收报46,206.568点，上涨0.03%。

南非股市：铂金矿商Lonmin跌势拖累南非股市大幅下跌，此前该公司发行股票价格大幅折让。指标Top-40指数 收报47,201.94点，下跌1.59%；大盘综合指数 收报52,565.5点，下跌1.51%。

印度股市：NSE指数创逾两个月最低收盘位，为连续第五个交易日下跌，尾盘遭遇抛售，因投资者在假期来临前出清仓位。BSE指数 收报25,743.26点，为9月28日来最低收位，下跌1.45%为9月22日来最大单日跌幅；NSE指数 收报7,783.35点，创9月8日以来最低收位，下跌1.67%为9月22日以来最大单日跌幅。